Площею відповідає Австрії: названо найбільше місто у світі

Це гігантський мегаполіс, площа якого перевищує територію Ірландії, а населення сягає понад 32 мільйони людей. Попри свої масштаби, він досі залишається маловідомим для значної частини світу.

Місто Чунцін розташоване в центральній частині Китай, на злитті річок Цзялін та Янцзи. Його площа перевищує 82 тисячі квадратних кілометрів — це більше, ніж у Ірландія чи Австрія. Водночас місто залишається відносно маловідомим за межами країни. Про це пише NV.ua.

Через складний гірський рельєф інфраструктура тут розвивається вертикально: райони розташовані на схилах і поєднані багаторівневими дорогами, тунелями, канатними переправами та навіть метро, що проходить крізь будівлі. Така структура створює ефект "міста майбутнього".

У відповідь на запитання про найбільше місто світу зазвичай згадують Нью-Йорк, Токіо чи Мехіко. Однак саме Чунцін є лідером за площею і входить до числа найбільших за населенням.

Особливість у тому, що це адміністративна одиниця центрального підпорядкування — фактично рівня провінції, але зі статусом міста. Близько 70% його території — це сільська або напівурбанізована місцевість, однак загальна кількість жителів перевищує 32 мільйони.

Історія Чунціна налічує понад три тисячі років. Він був важливим торговельним портом ще в давнину, а під час Другої світової війни навіть виконував роль тимчасової столиці Китаю.

Справжній демографічний і економічний стрибок розпочався після реформ 1978 року. За кілька десятиліть населення зросло з кількох мільйонів до десятків мільйонів, і сьогодні місто продовжує розширюватися.

Чунцін часто називають "містом у трьох вимірах". Тут метро може проходити крізь житлові будинки, дороги розташовані на кількох рівнях, а численні мости з’єднують різні частини міста.

Через складний рельєф пересування іноді вимагає підйому на десятки поверхів лише для переходу між районами. Поєднання гір, річок і щільної забудови створює унікальний урбаністичний ландшафт.

Чунцін став одним із головних символів урбаністичного розвитку Китаю. За останні десятиліття рівень урбанізації в країні стрімко зріс і продовжує зростати. Очікується, що до середини століття до міст переїдуть ще сотні мільйонів людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!