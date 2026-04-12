Пасха 2026: поздравления на украинском языке и картинки ко Дню Воскресения Христова

Пасха — один из самых светлых и радостных праздников, символизирующий веру, надежду и душевное тепло. В этот особый день хочется делиться добром и искренними словами, так что мы собрали красивые поздравления и пожелания, которые помогут поздравить родных и близких.

Поздравления в стихах

З Великоднем світлим вітаю І від серця щиро бажаю,

Щоб душа завжди була Світлом Божим сповнена.

Зі Світлою Пасхою вітаю,

Благополуччя всім бажаю.

Хай у серці буде тепло, А в оселі — мир і добро.

Світлого Великодня й здоров’я,

Щастя, радості, любові.

Хай здійсняться всі бажання,

І прийде життя без страждання.

Картинки к Пасхе-2026. Источник: getty images

Приветствие в прозе

"Христос воскрес!" У це велике свято хочеться побажати миру, здоров’я, любові та гармонії. Нехай у вашому домі завжди панують затишок, взаєморозуміння і щира турбота одне про одного.

Вітаю з Великоднем! Нехай у вашій оселі завжди буде тепло, радість і щирий сміх рідних. Бажаю любові, спокою та добробуту в кожному дні.

Зі святом Великодня! Нехай кожен день приносить світло, добрі новини та маленькі дива, а всі заповітні мрії обов’язково здійснюються.

