На них стоит обратить внимание: назван топ лучших бензиновых автомобилей
Несмотря на быстрое развитие электромобилей, бензиновые авто остаются популярными среди водителей, а выбор моделей на рынке настолько широк, что определиться с лучшими вариантами бывает непросто.
Эксперты издания WhatCar? составили рейтинг лучших бензиновых автомобилей 2026 года, отметив модели, которые, по их оценке, опережают конкурентов по совокупности характеристик.
ТОП-10 бензиновых автомобилей 2026 года:
- Kia Sportage
- BMW X7
- Volvo XC40
- Volkswagen T-Roc
- Skoda Superb
- BMW 4 Series Coupe
- SEAT Ibiza
- Porsche 911
- Volvo XC90
- Mercedes-Benz CLE Cabriolet
Лидером рейтинга стал Kia Sportage. Эксперты отметили, что модель выгодно отличается на фоне конкурентов благодаря более доступной цене, сохраняя при этом высокий уровень оснащения и качества.
Среди ключевых преимуществ автомобиля назвали продуманный и практичный салон, комфортную подвеску, вместительный багажник и хорошую надежность.
В то же время в WhatCar? отдельно предостерегли от покупки Jeep Renegade, отметив ряд недостатков. В частности, модель раскритиковали за качество отделки интерьера, работу трансмиссии и неоправданно высокую стоимость.
