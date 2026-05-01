Какие б/у кроссоверы самые популярные в Украине: названы топ моделей
В первом квартале 2026 года украинский автопарк пополнился 50,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Большинство из них составляли кроссоверы — их доля составила 53%.
Об этом сообщает " УкрАвтопром ". Средний возраст б/у SUV, которые в этом году зарегистрировали в Украине, составляет около восьми лет.
Наибольшим спросом среди украинцев пользуются бензиновые кроссоверы — на них приходится 61% рынка. Далее следуют дизельные модели с долей 21%, а также гибриды – 8%. Электромобили занимают 7%, тогда как автомобили с газобаллонным оборудованием — 3%.
Самым популярным подержанным кроссовером в Украине стал Volkswagen Tiguan. Водители выбирают эту модель за надежность, комфорт, практичность, удобную эргономику и широкий выбор двигателей. Дополнительным преимуществом остается высокая ликвидность автомобиля на вторичном рынке.
ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов в Украине:
- Volkswagen Tiguan — 2010 авто.
- Audi Q5 — 1886 авто.
- Nissan Rogue — 1716 авто.
- Ford Escape — 1090 авто.
- Nissan Qashqai — 1027 авто.
- Mazda CX-5 — 949 авто.
- BMW X3 - 829 авто.
- Audi Q7 - 752 авто
- BMW X5 — 744 авто.
- Hyundai Tucson — 653 авто.
