Какие б/у кроссоверы самые популярные в Украине: названы топ моделей

В первом квартале 2026 года украинский автопарк пополнился 50,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Большинство из них составляли кроссоверы — их доля составила 53%.

Об этом сообщает " УкрАвтопром ". Средний возраст б/у SUV, которые в этом году зарегистрировали в Украине, составляет около восьми лет.

Наибольшим спросом среди украинцев пользуются бензиновые кроссоверы — на них приходится 61% рынка. Далее следуют дизельные модели с долей 21%, а также гибриды – 8%. Электромобили занимают 7%, тогда как автомобили с газобаллонным оборудованием — 3%.

Самым популярным подержанным кроссовером в Украине стал Volkswagen Tiguan. Водители выбирают эту модель за надежность, комфорт, практичность, удобную эргономику и широкий выбор двигателей. Дополнительным преимуществом остается высокая ликвидность автомобиля на вторичном рынке.

ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов в Украине:

Volkswagen Tiguan — 2010 авто. Audi Q5 — 1886 авто. Nissan Rogue — 1716 авто. Ford Escape — 1090 авто. Nissan Qashqai — 1027 авто. Mazda CX-5 — 949 авто. BMW X3 - 829 авто. Audi Q7 - 752 авто BMW X5 — 744 авто. Hyundai Tucson — 653 авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !