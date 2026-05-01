Які вживані кросовери найпопулярніші в Україні: названо топ моделей
У першому кварталі 2026 року український автопарк поповнився 50,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Більшість із них становили кросовери — їхня частка сягнула 53%.
Про це повідомляє "УкрАвтопром".Середній вік уживаних SUV, які цього року зареєстрували в Україні, становить близько восьми років.
Найбільший попит серед українців мають бензинові кросовери — на них припадає 61% ринку. Далі йдуть дизельні моделі з часткою 21%, а також гібриди — 8%. Електромобілі займають 7%, тоді як авто з газобалонним обладнанням — 3%.
Найпопулярнішим уживаним кросовером в Україні став Volkswagen Tiguan. Водії обирають цю модель за надійність, комфорт, практичність, зручну ергономіку та широкий вибір двигунів. Додатковою перевагою залишається висока ліквідність автомобіля на вторинному ринку.
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
ТОП-10 найпопулярніших уживаних кросоверів в Україні:
- Volkswagen Tiguan — 2010 авто
- Audi Q5 — 1886 авто
- Nissan Rogue — 1716 авто
- Ford Escape — 1090 авто
- Nissan Qashqai — 1027 авто
- Mazda CX-5 — 949 авто
- BMW X3 — 829 авто
- Audi Q7 — 752 авто
- BMW X5 — 744 авто
- Hyundai Tucson — 653 авто
Нагадаємо, ми вже писали, які автомобілі здатні проїхати понад 600 тисяч кілометрів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!