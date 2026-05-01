Які вживані кросовери найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

У першому кварталі 2026 року український автопарк поповнився 50,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Більшість із них становили кросовери — їхня частка сягнула 53%.

Про це повідомляє "УкрАвтопром".Середній вік уживаних SUV, які цього року зареєстрували в Україні, становить близько восьми років.

Найбільший попит серед українців мають бензинові кросовери — на них припадає 61% ринку. Далі йдуть дизельні моделі з часткою 21%, а також гібриди — 8%. Електромобілі займають 7%, тоді як авто з газобалонним обладнанням — 3%.

Найпопулярнішим уживаним кросовером в Україні став Volkswagen Tiguan. Водії обирають цю модель за надійність, комфорт, практичність, зручну ергономіку та широкий вибір двигунів. Додатковою перевагою залишається висока ліквідність автомобіля на вторинному ринку.

ТОП-10 найпопулярніших уживаних кросоверів в Україні:

Volkswagen Tiguan — 2010 авто Audi Q5 — 1886 авто Nissan Rogue — 1716 авто Ford Escape — 1090 авто Nissan Qashqai — 1027 авто Mazda CX-5 — 949 авто BMW X3 — 829 авто Audi Q7 — 752 авто BMW X5 — 744 авто Hyundai Tucson — 653 авто

