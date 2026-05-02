Отпуск по уходу за ребенком в Украине: входит ли декрет в стаж

Многие матери волнуют вопрос, засчитывается ли декретный отпуск в страховой стаж в Украине и не "теряются ли" годы ухода за ребенком во время назначения пенсии. Эксперт объяснил, как это работает на практике и что нужно оформить, чтобы все периоды были учтены корректно.

Входит ли декрет в стаж в Украине

Как пояснила адвокат АО "Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры"" Оксана Воробей в комментарии УНИАН, в Украине следует различать два понятия — трудовой и страховой стаж.

Трудовой стаж – это общая продолжительность работы человека, подтвержденная документами. Он имеет значение преимущественно для отдельных видов пенсий, в частности, за выслугу лет (например, для педагогов или госслужащих).

Страховой стаж – это периоды, за которые уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд. Именно он является ключевым для назначения пенсии с 2004 года.

Декретный отпуск по уходу за ребенком обычно причисляется и к трудовому, и к страховому стажу.

Сколько лет декрета учитывают в стаж

По словам эксперта, базовый принцип прост — стаж считается "год за год". Специальных льготных надбавок нет.

До трех лет ухода за ребенком период засчитывается в страховой стаж, ведь взносы в это время уплачиваются за счет государства. В то же время, после трех лет ситуация меняется: если человек продолжает находиться в декрете, страховой стаж уже не начисляется автоматически.

При этом трудовой стаж может продолжаться и после трехлетнего периода при условии надлежащего оформления отпуска.

Чтобы не потерять страховой стаж при более длительном уходе за ребенком (до 6 лет), можно самостоятельно заключить договор с Пенсионным фондом и платить ЕСВ добровольно — минимум 22% от минимальной зарплаты.

Также работодатель имеет право хранить за работницей рабочее место на период декретного отпуска.

Как правильно оформить декрет, чтобы он засчитался

Чтобы период ухода за ребенком был учтен в стаж, необходимо:

оформить отпуск по беременности и родам (обычно 126 дней);

подать заявление и больничное письмо;

оформить отпуск по уходу за ребенком соответствующим приказом работодателя.

Продление декрета также оформляется отдельным приказом.

Юрист отмечает, что важно хранить все документы, ведь из-за технических ошибок или отсутствия данных в реестрах иногда приходится подтверждать стаж в суде. В таких случаях наличие бумажных подтверждений может сыграть решающую роль.

Как проверить свой стаж

Проверить, зачислен ли декрет в стаж, можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или непосредственно в его территориальном отделении. Если обнаружено несоответствие, сначала следует подать письменное заявление в ПФУ и получить официальный ответ. В случае отказа решение можно оспорить в судебном порядке.

