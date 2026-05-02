Відпустка по догляду за дитиною в Україні: чи входить декрет до стажу

Багато матерів хвилює питання, чи зараховується декретна відпустка до страхового стажу в Україні та чи не "втрачаються" роки догляду за дитиною під час призначення пенсії. Експерт пояснив, як це працює на практиці та що потрібно оформити, щоб усі періоди були враховані коректно.

Чи входить декрет до стажу в Україні

Як пояснила адвокатка АО "Юридична фірма "Марусяк і Партнери"" Оксана Воробей у коментарі УНІАН, в Україні слід розрізняти два поняття — трудовий і страховий стаж.

Трудовий стаж — це загальна тривалість роботи людини, підтверджена документами. Він має значення переважно для окремих видів пенсій, зокрема за вислугу років (наприклад, для педагогів чи держслужбовців).

Страховий стаж — це періоди, за які сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ) до Пенсійного фонду. Саме він є ключовим для призначення пенсії з 2004 року.

Декретна відпустка по догляду за дитиною зазвичай зараховується і до трудового, і до страхового стажу.

Скільки років декрету враховують до стажу

За словами експертки, базовий принцип простий — стаж рахується "рік за рік". Спеціальних пільгових надбавок немає.

До трьох років догляду за дитиною період зараховується до страхового стажу, адже внески в цей час сплачуються за рахунок держави. Водночас після трьох років ситуація змінюється: якщо людина продовжує перебувати в декреті, страховий стаж уже не нараховується автоматично.

При цьому трудовий стаж може продовжуватися і після трирічного періоду — за умови належного оформлення відпустки.

Щоб не втратити страховий стаж у разі тривалішого догляду за дитиною (до 6 років), можна самостійно укласти договір із Пенсійним фондом і сплачувати ЄСВ добровільно — мінімум 22% від мінімальної зарплати.

Також роботодавець має право зберігати за працівницею робоче місце на період декретної відпустки.

Як правильно оформити декрет, щоб він зарахувався

Щоб період догляду за дитиною був врахований у стаж, необхідно:

оформити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (зазвичай 126 днів);

подати заяву та лікарняний лист;

оформити відпустку по догляду за дитиною відповідним наказом роботодавця.

Продовження декрету також оформлюється окремим наказом.

Юристка наголошує, що важливо зберігати всі документи, адже через технічні помилки або відсутність даних у реєстрах іноді доводиться підтверджувати стаж у суді. У таких випадках наявність паперових підтверджень може відіграти вирішальну роль.

Як перевірити свій стаж

Перевірити, чи зараховано декрет до стажу, можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або безпосередньо у його територіальному відділенні. Якщо виявлено невідповідності, спершу слід подати письмову заяву до ПФУ та отримати офіційну відповідь. У разі відмови рішення можна оскаржити в судовому порядку.

