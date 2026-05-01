Байден дал им 350 миллиардов: Трамп объяснил, почему в Украине до сих пор идет война

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия в Украине якобы затянулись из-за финансовой помощи, которую администрация его предшественника Джо Байдена предоставила Киеву. По словам Трампа, речь идет о 350 миллиардах долларов.

Об этом он сказал во время брифинга в Овальном кабинете. Американский лидер выразил мнение, что без поддержки со стороны США война могла бы завершиться раньше. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты географически удалены от конфликта, в то время как для европейских стран эта ситуация происходит фактически рядом с их границами.

"В Украине они натворили настоящий хаос. Мы помогаем им с Украиной, хотя отделяет нас океан. Для Европы это буквально у дверей. Но мы все равно помогаем. Байден дал им 350 миллиардов долларов – это безумие. Это одна из причин, почему война продолжается", — заявил Трамп.

Кроме того, президент США прокомментировал возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. На вопрос журналистов о потенциальном уменьшении контингента не только в Германии, но и в Италии и Испании, он ответил, что такой вариант возможен.

"Да, по всей вероятности. Почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно – совершенно ужасно", – сказал Трамп.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!