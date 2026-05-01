Байден дав їм 350 мільярдів: Трамп пояснив, чому в Україні досі триває війна

Президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії в Україні нібито затягнулися через фінансову допомогу, яку адміністрація його попередника Джо Байдена надала Києву. За словами Трампа, йдеться про 350 мільярдів доларів.

Про це він сказав під час брифінгу в Овальному кабінеті. Американський лідер висловив думку, що без підтримки з боку США війна могла б завершитися раніше. Він також наголосив, що Сполучені Штати географічно віддалені від конфлікту, тоді як для європейських країн ця ситуація відбувається фактично поруч із їхніми кордонами.

"В Україні вони наробили справжній хаос. Ми допомагаємо їм із Україною, хоча нас відділяє океан. Для Європи це буквально біля дверей. Але ми все одно допомагаємо. Байден дав їм 350 мільярдів доларів — це божевілля. Це одна з причин, чому війна досі триває", — заявив Трамп.

Окрім цього, президент США прокоментував можливість скорочення американської військової присутності в Європі. На запитання журналістів щодо потенційного зменшення контингенту не лише в Німеччині, а й в Італії та Іспанії, він відповів, що такий варіант можливий.

"Так, цілком імовірно. Чому б і ні? Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо — абсолютно жахливо", — сказав Трамп.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!