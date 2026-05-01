Дроны в очередной раз атаковали российское Туапсе: вспыхнул морской терминал (фото, видео)

Морской терминал в Туапсе Краснодарского края РФ снова оказался под атакой беспилотников. В результате удара на территории объекта возник пожар.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По официальным данным, к ликвидации возгорания привлекли 128 спасателей и 41 единицу специальной техники.

Это уже четвертая атака дронов на морской терминал в Туапсе за последние две недели.

Предыдущие удары по городской инфраструктуре повлекли за собой масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который не могли потушить в течение нескольких дней.

После этих событий местные жители сообщали о серьезных экологических последствиях: в городе фиксировали так называемые "нефтяные дожди", а в акватории Черного моря образовалось большое пятно нефтепродуктов.

