Дрони знову атакували російську Перм: горить НПЗ (фото, відео)

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на об’єкти в Орську Оренбурзької області та Пермі. Обидва міста розташовані більш ніж за 1500–1800 кілометрів від українського кордону. За даними російських пабліків, під удар могли потрапити великі нафтопереробні підприємства.

Про це повідомили голова Орська Артем Воробйов, губернатор Пермського краю Дмитро Махонін, Росавіація та Міноборони РФ у Telegram, російський Telegram-канал Astra. Також Росавіація тимчасово обмежила прийом і відправлення рейсів в аеропорту Орська та низці інших міст.

За інформацією Telegram-каналу Astra, у місті атаковано нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" — один із найбільших НПЗ Росії. Підприємство входить до структури холдингу "ФортеІнвест", що належить групі "Сафмар". Завод переробляє близько 6 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Завод має важливе значення для постачання пального в регіони Уралу та Поволжя, а частина продукції експортується. Раніше цей об’єкт уже зазнавав атак восени 2025 року.

Про атаку також повідомив губернатор Пермського краю Дмитро Махонін. За його словами, безпілотник влучив в один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі.

Після удару на об’єкті спалахнула пожежа, працівників евакуювали. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість пожежної техніки та карет швидкої допомоги в районі села Башкултаєво, що за 15 кілометрів від Пермі.

Саме на цьому напрямку розташований один із найбільших і найсучасніших російських НПЗ — "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез", який також міг бути ціллю атаки. У російському Міноборони заявили, що протягом ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 98 безпілотників над кількома регіонами РФ, зокрема Астраханською, Бєлгородською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Ростовською та Саратовською областями, а також над окупованим Кримом.

