Дроны снова атаковали русский Пермь: горит НПЗ (фото, видео)

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на объекты в Орске Оренбургской области и Перми. Оба города расположены более чем в 1500–1800 километрах от украинской границы. По данным российских пабликов, под удар могли попасть крупные перерабатывающие предприятия.

Об этом сообщили глава Орска Артем Воробьев, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Росавиация и Минобороны РФ в Telegram, российский Telegram-канал Astra. Также Росавиация временно ограничила прием и отправку рейсов в аэропорт Орска и ряде других городов.

По информации Telegram-канала Astra, в городе атакован нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" - один из крупнейших НПЗ России. Предприятие входит в структуру холдинга "ФортеИнвест", принадлежащую группе "Сафмар". Завод перерабатывает около 6 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное горючее, мазут, битум, авиационный керосин и другие нефтепродукты.

Завод имеет важное значение для поставки горючего в Урал и Поволжье, а часть продукции экспортируется. Ранее этот объект уже подвергался атакам осенью 2025 года.

Об атаке также сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, беспилотник попал в одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе.

После удара на объекте вспыхнул пожар, работники были эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет. Местные жители сообщали о большом количестве пожарной техники и карет скорой помощи в районе села Башкултаево, что в 15 километрах от Перми.

Именно на этом направлении расположен один из самых больших и современных российских НПЗ — "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", который также мог быть целью атаки. В российском Минобороны заявили, что в течение ночи силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 98 беспилотников над несколькими регионами РФ, в том числе Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областями, а также над оккупированным Крымом.

