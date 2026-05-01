Дрони вчергове атакували російське Туапсе: спалахнув морський термінал (фото, відео)

Морський термінал у Туапсе Краснодарського краю РФ знову опинився під атакою безпілотників. Унаслідок удару на території об’єкта виникла пожежа.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. За офіційними даними, до ліквідації займання залучили 128 рятувальників та 41 одиницю спеціальної техніки.

Це вже четверта атака дронів на морський термінал у Туапсе за останні два тижні.

Попередні удари по міській інфраструктурі спричинили масштабну пожежу на нафтопереробному заводі, яку не могли загасити протягом кількох днів.

Після тих подій місцеві жителі повідомляли про серйозні екологічні наслідки: у місті фіксували так звані "нафтові дощі", а в акваторії Чорного моря утворилася велика пляма нафтопродуктів.

