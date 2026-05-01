В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

В Украине впервые с февраля 2026 года зафиксирован рост цен на репчатый лук. Сейчас фермеры продают продукцию по 4–9 грн за килограмм, что примерно на 40% дороже недели ранее.

Основными причинами удорожания стали сокращение запасов прошлогоднего урожая и активный спрос со стороны оптовых покупателей. В супермаркетах цены в настоящее время колеблются от 8,45 до 14 грн за килограмм. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Почему дорожает лук

Эксперты объясняют изменение цен сезонным фактором. Запасы лука урожая в прошлом году постепенно иссякают, тогда как новый урожай еще не поступил на рынок в достаточных объемах.

Дополнительно на ситуацию повлияло оживление спроса со стороны оптовых компаний, активно скупающих остатки продукции. В результате спрос превысил предложение, что и повлекло за собой рост стоимости.

Большинство изготовителей уже реализовали основные объемы товара. На рынке остаются преимущественно небольшие партии или дольше сохранявшаяся продукция более низкого качества.

Фермеры, еще имеющие качественный лук, не спешат продавать его сейчас, ожидая дальнейшего повышения цен.

Цены все еще ниже, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее подорожание, лук в Украине остается значительно дешевле, чем в этот же период в прошлом году — в среднем на 68%.

Специалисты объясняют это высокой базой сравнения: в прошлом сезоне цены были значительно выше из-за дефицита продукции и сложностей с логистикой.

Когда цены могут снизиться

Участники рынка прогнозируют, что тенденция к росту сохранится, по меньшей мере, до начала массового поступления лука нового урожая. После увеличения предложения цены могут стабилизироваться или пойти вниз.

Сколько стоит лук в супермаркетах

АТБ - 8,45 грн/кг

Сельпо - 14 грн/кг

Varus - 9 грн/кг

Цены на рынках

На рынках овощ традиционно дешевле. Стоимость лука там составляет в среднем 6,50–8 грн. за килограмм, а местами даже ниже.

В частности:

рынок "Столичный" – от 6,50 грн/кг (в среднем 7 грн/кг);

рынок Shuvar во Львове – около 8 грн/кг.

