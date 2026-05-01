В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні вперше з лютого 2026 року зафіксовано зростання цін на ріпчасту цибулю. Наразі фермери продають продукцію по 4–9 грн за кілограм, що приблизно на 40% дорожче, ніж тижнем раніше.

Основними причинами подорожчання стали скорочення запасів минулорічного врожаю та активний попит з боку гуртових покупців. У супермаркетах ціни нині коливаються від 8,45 до 14 грн за кілограм. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Чому дорожчає цибуля

Експерти пояснюють зміну цін сезонним фактором. Запаси цибулі врожаю минулого року поступово вичерпуються, тоді як новий урожай ще не надійшов на ринок у достатніх обсягах.

Додатково на ситуацію вплинуло пожвавлення попиту з боку оптових компаній, які активно скуповують залишки продукції. У результаті попит перевищив пропозицію, що й спричинило зростання вартості.

Більшість виробників уже реалізували основні обсяги товару. На ринку залишаються переважно невеликі партії або продукція нижчої якості, яка довше зберігалася.

Фермери, які ще мають якісну цибулю, не поспішають продавати її зараз, очікуючи подальшого підвищення цін.

Ціни все ще нижчі, ніж торік

Попри нинішнє подорожчання, цибуля в Україні залишається значно дешевшою, ніж у цей самий період минулого року — у середньому на 68%.

Фахівці пояснюють це високою базою порівняння: минулого сезону ціни були значно вищими через дефіцит продукції та складнощі з логістикою.

Коли ціни можуть знизитися

Учасники ринку прогнозують, що тенденція до зростання збережеться щонайменше до початку масового надходження цибулі нового врожаю. Після збільшення пропозиції ціни можуть стабілізуватися або піти вниз.

Скільки коштує цибуля в супермаркетах

АТБ — 8,45 грн/кг

Сільпо — 14 грн/кг

Varus — 9 грн/кг

Ціни на ринках

На ринках овоч традиційно дешевший. Вартість цибулі там становить у середньому 6,50–8 грн за кілограм, а місцями навіть нижче.

Зокрема:

ринок "Столичний" — від 6,50 грн/кг (у середньому 7 грн/кг);

ринок Shuvar у Львові — близько 8 грн/кг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!