На них варто звернути увагу: названо топ найкращих бензинових автомобілів

Попри стрімкий розвиток електромобілів, бензинові авто залишаються популярними серед водіїв, а вибір моделей на ринку настільки широкий, що визначитися з найкращими варіантами буває непросто.

Експерти видання WhatCar? склали рейтинг найкращих бензинових автомобілів 2026 року, відзначивши моделі, які, за їх оцінкою, випереджають конкурентів за сукупністю характеристик.

ТОП-10 бензинових автомобілів 2026 року:

Kia Sportage

BMW X7

Volvo XC40

Volkswagen T-Roc

Skoda Superb

BMW 4 Series Coupe

SEAT Ibiza

Porsche 911

Volvo XC90

Mercedes-Benz CLE Cabriolet

Лідером рейтингу став Kia Sportage. Експерти відзначили, що модель вигідно вирізняється на тлі конкурентів завдяки доступнішій ціні, зберігаючи при цьому високий рівень оснащення та якості.

Серед ключових переваг автомобіля назвали продуманий та практичний салон, комфортну підвіску, місткий багажник і загалом хорошу надійність.

Водночас у WhatCar? окремо застерегли від покупки Jeep Renegade, зазначивши низку недоліків. Зокрема, модель розкритикували за якість оздоблення інтер’єру, роботу трансмісії та невиправдано високу вартість.

