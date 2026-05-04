Росія завдала авіаційного удару по Шостці: пошкоджено навчальний заклад та міськраду, є поранені (фото)

Російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки у місті Шостка пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад, житлові будинки та автомобілі. Також повідомляється про постраждалих.

Про це поінформували міський голова Шостки Микола Нога в Facebook та ДСНС Сумщини в Telegram. За словами мера, удар спричинив руйнування приміщення виконкому Шосткинської міської ради, будівлі позашкільного навчального закладу, шести житлових будинків та кількох легкових авто.

Він також зазначив, що є постраждалі, однак їхня кількість і стан уточнюються. Наразі на місцях працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та проводять обстеження пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

