Останній дзвоник-2026: коли буде в українських школах

2025/2026 навчальний рік в Україні офіційно має тривати до 30 червня 2026 року, однак школи можуть самостійно визначати фактичну дату завершення занять і проведення свята Останнього дзвоника вже у травні. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1003 від 20 серпня 2025 року, у закладах загальної середньої освіти навчальний рік встановлений у період з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Втім, у Міністерстві освіти і науки пояснили, що 30 червня є граничною даткою завершення навчального року, а конкретний день завершення уроків та початку канікул визначає педагогічна рада кожного закладу освіти.

Під час ухвалення такого рішення мають враховуватися кілька факторів:

навчальне навантаження;

безпекова ситуація в регіоні;

потреби та самопочуття учнів;

готовність педагогічного колективу.

Саме тому дата завершення навчання, проведення Останнього дзвоника та тривалість літніх канікул можуть відрізнятися залежно від школи.

У МОН також наголосили, що червень не є обов’язковим місяцем для проведення занять, тож окремі заклади можуть завершити освітній процес уже в травні.

Водночас у червні школи за бажанням можуть організовувати консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні або навчальні екскурсії.

У міністерстві підкреслили, що такі формати покликані допомогти учням надолужити освітні втрати, однак їхнє впровадження не є обов’язковим.

Очікується, що більшість українських шкіл працюватимуть за звичним графіком: фактичний початок літніх канікул — з 1 червня, тоді як 30 червня залишиться офіційною датою завершення навчального року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!