Последний звонок-2026: когда будет в украинских школах

2025/2026 учебный год в Украине официально должен продлиться до 30 июня 2026, однако школы могут самостоятельно определять фактическую дату завершения занятий и проведение праздника Последнего звонка уже в мае. Согласно постановлению Кабинета Министров №1003 от 20 августа 2025 года, в заведениях общего среднего образования учебный год установлен в период с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года.

Впрочем, в Министерстве образования и науки объяснили, что 30 июня является предельной датой завершения учебного года, а конкретный день завершения уроков и начала каникул определяет педагогический совет каждого учебного заведения.

При принятии такого решения должны учитываться несколько факторов:

обучающая нагрузка;

безопасность в регионе;

потребности и самочувствие учащихся;

готовность педагогического коллектива

Именно поэтому дата завершения обучения, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в зависимости от школы.

В МОН также подчеркнули, что июнь не является обязательным месяцем для проведения занятий, поэтому отдельные заведения могут завершить образовательный процесс уже в мае.

В июне школы по желанию могут организовывать консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии.

В министерстве подчеркнули, что такие форматы призваны помочь учащимся наверстать образовательные потери, однако их внедрение не обязательно.

Ожидается, что большинство украинских школ будут работать по привычному графику: фактическое начало летних каникул с 1 июня, тогда как 30 июня останется официальной датой завершения учебного года.

