Чи будуть штрафувати школярів та їх батьків за порушення військового обліку: пояснення юриста

У школах України планують перевіряти наявність військово-облікових документів у юнаків, яким виповнилося 17 років. Йдеться про документи в електронному вигляді через застосунок "Резерв+" або портал "Дія".

Водночас за можливі порушення правил військового обліку, ймовірно, не застосовуватимуть штрафні санкції. Про це повідомляє адвокат Романа Ухова для ТСН.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Чи передбачені покарання для учнів і батьків

За словами юриста, законодавство містить складну процедуру притягнення неповнолітніх до відповідальності за порушення правил військового обліку. Водночас, як він зазначає, на практиці мова про штрафи майже не йдеться.

"Їх можна притягти тільки до попередження або передати під нагляд батьків. Штрафу або іншого покарання не буде", — пояснив Роман Ухов.

Він також додав, що ймовірність притягнення до відповідальності батьків у таких випадках є мінімальною.

"Я не думаю, що батьків будуть притягати до відповідальності, оскільки тут немає системності чи грубого порушення з боку дитини", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки триватиме та як оформити відстрочку по інвалідності.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!