Будут ли штрафовать школьников и их родителей за нарушение военного учета: объяснение юриста

В школах Украины планируется проверять наличие военно-учетных документов у юношей, которым исполнилось 17 лет. Речь идет о документах в электронном виде через приложение "Резерв+" или портал "Действие".

В то же время, за возможные нарушения правил военного учета, вероятно, не будут применяться штрафные санкции. Об этом сообщает адвокат Романа Ухова для ТСН.

Предусмотрены ли наказания для учащихся и родителей

По словам юриста, законодательство содержит сложную процедуру привлечения несовершеннолетних к ответственности за нарушение правил военного учета. В то же время, как он отмечает, на практике речь о штрафах почти не идет.

"Их можно привлечь только к предупреждению или передать под наблюдение родителей. Штрафа или иного наказания не будет", – объяснил Роман Ухов.

Он также добавил, что вероятность привлечения к ответственности родителей в таких случаях минимальна.

"Я не думаю, что родителей будут привлекать к ответственности, поскольку здесь нет системности или грубого нарушения со стороны ребенка", - подытожил адвокат.

