Чи можна купити стаж до пенсії, якщо ніколи не працювали

Українське законодавство передбачає можливість отримати страховий стаж навіть для тих, хто офіційно ніколи не працював. Це реалізується через систему добровільної участі, яка дозволяє або поступово накопичувати стаж у майбутньому, або "докупити" відсутні роки за вже минулі періоди.

Вартісь докупівлі стажу становить 22% від мінімальної заробітної плати. Про це Інформатору розповіла адвокатка, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова.

Два основні механізми

Перший варіант — укладення договору на майбутній період із регулярною сплатою внесків. У цьому випадку людина підписує угоду з Пенсійним фондом або податковою службою та щомісяця сплачує встановлені платежі. Такий підхід підходить тим, хто ще не досяг пенсійного віку та планує поступово формувати свій стаж.

Другий варіант — одноразова оплата за вже минулі роки. Він доступний, зокрема, для людей, яким виповнилося 60 років і які мають недостатньо стажу для призначення пенсії. У такому разі необхідні періоди можна компенсувати одразу.

Вартість "докупівлі" стажу

Мінімальний страховий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати — 1902,34 грн на місяць. Якщо стаж купується за минулі періоди, застосовується підвищувальний коефіцієнт 2. У результаті один місяць стажу коштує 3804,68 грн.

Відповідно, рік страхового стажу "заднім числом" обійдеться приблизно у 45 656,16 грн.

Як зазначає експертка, у випадку повної відсутності трудового стажу для отримання мінімального права на пенсію у 65 років необхідно щонайменше 15 років страхового стажу. Його "докупівля" може коштувати близько 680 тисяч гривень.

