Кому з українців підвищать пенсію у травні: більші виплати отримають не всі

У травні 2026 року загального підвищення пенсій в Україні не передбачається, однак частина пенсіонерів отримає вікові надбавки. Такі доплати нараховуються автоматично після досягнення визначеного віку та додаються до основної пенсії.

Про це пише "Socportal". Йдеться про щомісячні виплати для людей віком 70, 75 та 80 років. Розмір надбавки залежить від вікової категорії й не потребує окремого звернення до Пенсійного фонду.

Вікові доплати у травні 2026 року

Передбачено три рівні доплат:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Важливо, що ці суми не сумуються. При переході до наступної вікової категорії пенсіонеру виплачують лише різницю між попередньою та новою надбавкою.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Як нараховується доплата

Вікова надбавка починає діяти з дня народження, а не з початку місяця. Після цього її щомісяця автоматично включають до пенсійних виплат.

Є також обмеження: доплата призначається лише тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 грн. Якщо сума більша, вікова надбавка не нараховується.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб заробити закордонний стаж.

