Пільги для людей з 2 групою інвалідності: названо повний перелік

У травні 2026 року держава й надалі надаватиме підтримку людям з інвалідністю. Йдеться не лише про грошові виплати, а й про пільги, реабілітаційні програми, а також можливість оформлення опіки чи піклування.

Для отримання допомоги необхідно мати документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю. Про це йдеться у законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Які пільги доступні людям з II групою інвалідності у травні 2026 року

Житло та комунальні послуги

Особи з II групою інвалідності мають першочергове право на отримання житла, особливо якщо інвалідність настала через трудову діяльність або військову службу. Окремих комунальних знижок не передбачено, однак можна оформити житлову субсидію для часткового покриття витрат.

Трудові гарантії

Працівників з II групою інвалідності приймають на роботу без випробувального терміну. Вони можуть працювати за скороченим чи гнучким графіком, брати відпустку у зручний для себе час, а також звільнятися за власним бажанням без додаткових обмежень.

Медичні пільги

Під час амбулаторного лікування ліки можна придбати зі знижкою 50%. Якщо інвалідність пов’язана з бойовими діями або військовою службою, медикаменти надаються безоплатно.

Транспортні пільги

Для людей з II групою інвалідності передбачено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та позачергове обслуговування. Крім того, з 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на міжміські перевезення, залізничний, авіаційний та річковий транспорт.

Освітня підтримка

Студенти з II групою інвалідності мають право на соціальну стипендію та додаткову матеріальну допомогу. Також для вступу до закладів вищої освіти передбачені спеціальні квоти.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Як розраховується пенсія по інвалідності II групи

Пенсію призначають громадянам, які частково або повністю втратили працездатність через захворювання чи травму. Для цивільних осіб необхідний страховий стаж від 1 до 15 років — залежно від віку заявника.

Розмір виплат залежить від групи інвалідності:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Пенсію призначають з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано не пізніше ніж через три місяці після цього. Якщо звернення відбулося пізніше, виплати нараховують із дня подання документів. Допомога виплачується протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб заробити закордонний стаж.

