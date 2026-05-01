Льготы для людей с 2 группой инвалидности: назван полный перечень
В мае 2026 года государство и дальше будет оказывать поддержку людям с инвалидностью. Речь идет не только о денежных выплатах, но и о льготах, реабилитационных программах, а также возможности оформления опеки или попечительства.
Для получения помощи необходимо иметь документ, подтверждающий статус личности с инвалидностью. Об этом говорится в законе " Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине ".
Какие льготы доступны людям со II группой инвалидности в мае 2026 года
Жилье и коммунальные услуги
Лица с II группой инвалидности имеют первоочередное право на получение жилья, особенно если инвалидность наступила из-за трудовой деятельности или военной службы. Отдельные коммунальные скидки не предусмотрены, однако можно оформить жилищную субсидию для частичного покрытия расходов.
Трудовые гарантии
Работников с II группой инвалидности принимают на работу без испытательного срока. Они могут работать по сокращенному или гибкому графику, брать отпуск в удобное для себя время, а также увольняться по собственному желанию без дополнительных ограничений.
Медицинские льготы
Во время амбулаторного лечения лекарство можно приобрести со скидкой 50%. Если инвалидность связана с боевыми действиями или военной службой, медикаменты предоставляются бесплатно.
Транспортные льготы
Для людей с II группой инвалидности предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте и внеочередное обслуживание. Кроме того, с 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на междугородные перевозки, железнодорожный, авиационный и речной транспорт.
Образовательная поддержка
Студенты с II группой инвалидности имеют право на социальную стипендию и дополнительную материальную помощь. Также для поступления в высшие учебные заведения предусмотрены специальные квоты.
Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ
Как рассчитывается пенсия по инвалидности II группы
Пенсию назначают гражданам, частично или полностью потерявшим трудоспособность из-за заболевания или травмы. Для гражданских лиц необходим страховой стаж от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста заявителя.
Размер выплат зависит от группы инвалидности:
- I группа - 100% пенсии по возрасту;
- II группа - 90% пенсии по возрасту;
- III группа – 50% пенсии по возрасту.
Пенсию назначают с даты установления инвалидности, если заявление подано позже чем через три месяца после этого. Если обращение произошло позже, выплаты начисляются со дня подачи документов. Помощь выплачивается в течение всего срока, на который установлена инвалидность.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы заработать заграничный стаж.
