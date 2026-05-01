Льготы для людей с 2 группой инвалидности: назван полный перечень

В мае 2026 года государство и дальше будет оказывать поддержку людям с инвалидностью. Речь идет не только о денежных выплатах, но и о льготах, реабилитационных программах, а также возможности оформления опеки или попечительства.

Для получения помощи необходимо иметь документ, подтверждающий статус личности с инвалидностью. Об этом говорится в законе " Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине ".

Какие льготы доступны людям со II группой инвалидности в мае 2026 года

Жилье и коммунальные услуги

Лица с II группой инвалидности имеют первоочередное право на получение жилья, особенно если инвалидность наступила из-за трудовой деятельности или военной службы. Отдельные коммунальные скидки не предусмотрены, однако можно оформить жилищную субсидию для частичного покрытия расходов.

Трудовые гарантии

Работников с II группой инвалидности принимают на работу без испытательного срока. Они могут работать по сокращенному или гибкому графику, брать отпуск в удобное для себя время, а также увольняться по собственному желанию без дополнительных ограничений.

Медицинские льготы

Во время амбулаторного лечения лекарство можно приобрести со скидкой 50%. Если инвалидность связана с боевыми действиями или военной службой, медикаменты предоставляются бесплатно.

Транспортные льготы

Для людей с II группой инвалидности предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте и внеочередное обслуживание. Кроме того, с 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на междугородные перевозки, железнодорожный, авиационный и речной транспорт.

Образовательная поддержка

Студенты с II группой инвалидности имеют право на социальную стипендию и дополнительную материальную помощь. Также для поступления в высшие учебные заведения предусмотрены специальные квоты.

Как рассчитывается пенсия по инвалидности II группы

Пенсию назначают гражданам, частично или полностью потерявшим трудоспособность из-за заболевания или травмы. Для гражданских лиц необходим страховой стаж от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста заявителя.

Размер выплат зависит от группы инвалидности:

I группа - 100% пенсии по возрасту;

II группа - 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Пенсию назначают с даты установления инвалидности, если заявление подано позже чем через три месяца после этого. Если обращение произошло позже, выплаты начисляются со дня подачи документов. Помощь выплачивается в течение всего срока, на который установлена инвалидность.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы заработать заграничный стаж.

