Росія атакувала Одесу дронами: є влучання у багатоповерхівки, двоє поранених (фото)
У ніч на 1 травня російські ударні безпілотники атакували Одесу. Внаслідок влучань у дві багатоповерхівки спалахнули пожежі, щонайменше двоє людей дістали поранення.
Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, Повітряні сили ЗСУ та ДСНС в Telegram. За словами Лисака, один із дронів влучив у 16-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа. Ще одне влучання зафіксували в іншій висотці — загоряння сталося на 11-му та 12-му поверхах.
"Ворог знову атакував наше місто. Усі екстрені служби оперативно працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", — зазначив він.
О 01:35 Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Згодом очільник МВА повідомив про першого постраждалого. Пізніше в ДСНС уточнили, що кількість поранених зросла до двох.
За інформацією рятувальників, удари припали на житлові будинки в Хаджибейському районі міста. До ліквідації наслідків атаки залучили 126 фахівців та 28 одиниць техніки екстрених і комунальних служб.
Крім того, психологи ДСНС надали допомогу 25 людям, серед яких двоє дітей.
Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.
