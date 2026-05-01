Росія атакувала Одесу дронами: є влучання у багатоповерхівки, двоє поранених (фото)

У ніч на 1 травня російські ударні безпілотники атакували Одесу. Внаслідок влучань у дві багатоповерхівки спалахнули пожежі, щонайменше двоє людей дістали поранення.

Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, Повітряні сили ЗСУ та ДСНС в Telegram. За словами Лисака, один із дронів влучив у 16-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа. Ще одне влучання зафіксували в іншій висотці — загоряння сталося на 11-му та 12-му поверхах.

"Ворог знову атакував наше місто. Усі екстрені служби оперативно працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", — зазначив він.

О 01:35 Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Згодом очільник МВА повідомив про першого постраждалого. Пізніше в ДСНС уточнили, що кількість поранених зросла до двох.

За інформацією рятувальників, удари припали на житлові будинки в Хаджибейському районі міста. До ліквідації наслідків атаки залучили 126 фахівців та 28 одиниць техніки екстрених і комунальних служб.

Крім того, психологи ДСНС надали допомогу 25 людям, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

