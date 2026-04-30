В Україні очікується зростання вартості популярних овочів: скільки коштуватимуть

Через затяжну холодну весну в Україні затримується масовий збір ранніх овочів, тому вже у травні та на початку червня ціни на капусту, кабачки й редиску можуть зрости на 15–25%. Водночас фахівці не прогнозують критичного неврожаю, хоча сезонні овочі та борщовий набір залишатимуться дорогими через високу собівартість виробництва.

Про це розповіла науковиця Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторія Рудь в коментарі 24 Каналу. За її словами, цьогорічна весна виявилася значно прохолоднішою за звичну норму. Особливо складна ситуація склалася наприкінці квітня, коли в Україну прийшло арктичне повітря та різко знизилася температура.

Найбільше постраждали виробники ранніх овочів у відкритому ґрунті. Через нічні заморозки аграріям довелося відкласти масову висадку розсади приблизно на 10–14 днів. Це насамперед стосується теплолюбних культур:

томатів;

перцю;

огірків;

кабачків;

частини ранніх овочів відкритого ґрунту.

Відповідно, і масове надходження нового врожаю на ринок зміститься на пізніший термін, що може спричинити тимчасовий дефіцит продукції.

За прогнозами експертки, найбільше у найближчі тижні можуть подорожчати:

рання капуста;

кабачки;

редиска;

огірки;

молода морква;

рання зелень.

Саме ці культури найбільше залежать від температурних умов на старті сезону. Для цибулі, моркви, ранніх сортів капусти та гороху погодні ризики менш критичні, однак і вони дозріватимуть повільніше.

У піковий період виходу ранньої продукції ціни можуть перевищити торішні показники на 15–25%. Найбільш відчутне здорожчання очікується на капусту, кабачки та редиску.

Додатковим фактором залишається ситуація на півдні України, який до війни був ключовим регіоном вирощування ранніх овочів. Через бойові дії, пошкодження систем зрошення та втрату частини виробничих потужностей регіон досі не повернувся до довоєнного рівня роботи.

За словами фахівчині, втрати промислового овочівництва на півдні становлять близько 30–35%. Найскладніше становище спостерігається у сферах:

баштанництва;

тепличного господарства;

вирощування ранніх овочів у відкритому ґрунті.

Через це більше навантаження лягає на центральні та західні області, а також на логістичну систему, що впливає на кінцеву ціну товару.

Попри всі труднощі, експертка запевняє: катастрофічного неврожаю у 2026 році не очікується. Український ринок зможе забезпечити себе овочами завдяки активнішому виробництву в інших регіонах, а також використанню сучасних агротехнологій.

Перші тижні травня стануть вирішальними для формування цін. Якщо потепління буде стабільним, ситуація може почати вирівнюватися вже ближче до червня. Проте саме у травні українці найбільше відчують подорожчання овочів нового врожаю.

