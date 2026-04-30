В Украине ожидается рост стоимости популярных овощей: сколько будут стоить

Из-за затяжной холодной весны в Украине задерживается массовый сбор ранних овощей, поэтому уже в мае и начале июня цены на капусту, кабачки и редис могут вырасти на 15–25%. В то же время, специалисты не прогнозируют критического неурожая, хотя сезонные овощи и борщевой набор будут оставаться дорогими из-за высокой себестоимости производства.

Об этом рассказала ученая Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктория Рудь в комментарии 24 Канала. По ее словам, нынешняя весна оказалась значительно прохладнее обычной нормы. Особенно сложная ситуация сложилась в конце апреля, когда в Украину пришел арктический воздух и резко снизилась температура.

Больше всего пострадали производители ранних овощей в открытом грунте. Из-за ночных заморозков аграриям пришлось отложить массовую высадку рассады примерно на 10–14 дней. Это прежде всего касается теплолюбивых культур:

томатов;

перца;

огурцов;

кабачков;

части ранних овощей открытого грунта.

Соответственно, и массовое поступление нового урожая на рынок сместится на более поздний срок, что может повлечь за собой временный дефицит продукции.

По прогнозам экспертки, больше всего в ближайшие недели могут подорожать:

ранняя капуста;

кабачки;

редис;

огурцы;

молодая морковь;

ранняя зелень.

Именно эти культуры больше всего зависят от температурных условий на старте сезона. Для лука, моркови, ранних сортов капусты и гороха погодные риски менее критичны, однако и они будут созревать медленнее.

В пиковый период выхода ранней продукции цены могут превысить прошлогодние показатели на 15–25%. Наиболее ощутимое подорожание ожидается капустой, кабачками и редисом.

Дополнительным фактором остается ситуация на юге Украины, который до войны являлся ключевым регионом выращивания ранних овощей. Из-за боевых действий, повреждения систем орошения и потери части производственных мощностей регион до сих пор не вернулся к довоенному уровню работы.

По словам специалиста, потери промышленного овощеводства на юге составляют около 30-35%. Самое сложное положение наблюдается в сферах:

бахчеводства;

тепличного хозяйства;

выращивание ранних овощей в открытом грунте.

Поэтому большая нагрузка ложится на центральные и западные области, а также на логистическую систему, влияющую на конечную цену товара.

Несмотря на все трудности, эксперт уверяет: катастрофического неурожая в 2026 году не ожидается. Украинский рынок сможет обеспечить себя овощами благодаря более активному производству в других регионах, а также использованию современных агротехнологий.

Первые недели мая станут решающими для формирования цен. Если потепление будет стабильным, ситуация может начать выравниваться уже поближе к июню. Однако именно в мае украинцы больше всего ощутят подорожание овощей нового урожая.

