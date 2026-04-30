В Украине ожидается рост стоимости популярных овощей: сколько будут стоить
Из-за затяжной холодной весны в Украине задерживается массовый сбор ранних овощей, поэтому уже в мае и начале июня цены на капусту, кабачки и редис могут вырасти на 15–25%. В то же время, специалисты не прогнозируют критического неурожая, хотя сезонные овощи и борщевой набор будут оставаться дорогими из-за высокой себестоимости производства.
Об этом рассказала ученая Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктория Рудь в комментарии 24 Канала. По ее словам, нынешняя весна оказалась значительно прохладнее обычной нормы. Особенно сложная ситуация сложилась в конце апреля, когда в Украину пришел арктический воздух и резко снизилась температура.
Больше всего пострадали производители ранних овощей в открытом грунте. Из-за ночных заморозков аграриям пришлось отложить массовую высадку рассады примерно на 10–14 дней. Это прежде всего касается теплолюбивых культур:
- томатов;
- перца;
- огурцов;
- кабачков;
- части ранних овощей открытого грунта.
Соответственно, и массовое поступление нового урожая на рынок сместится на более поздний срок, что может повлечь за собой временный дефицит продукции.
По прогнозам экспертки, больше всего в ближайшие недели могут подорожать:
- ранняя капуста;
- кабачки;
- редис;
- огурцы;
- молодая морковь;
- ранняя зелень.
Именно эти культуры больше всего зависят от температурных условий на старте сезона. Для лука, моркови, ранних сортов капусты и гороха погодные риски менее критичны, однако и они будут созревать медленнее.
В пиковый период выхода ранней продукции цены могут превысить прошлогодние показатели на 15–25%. Наиболее ощутимое подорожание ожидается капустой, кабачками и редисом.
Дополнительным фактором остается ситуация на юге Украины, который до войны являлся ключевым регионом выращивания ранних овощей. Из-за боевых действий, повреждения систем орошения и потери части производственных мощностей регион до сих пор не вернулся к довоенному уровню работы.
По словам специалиста, потери промышленного овощеводства на юге составляют около 30-35%. Самое сложное положение наблюдается в сферах:
- бахчеводства;
- тепличного хозяйства;
- выращивание ранних овощей в открытом грунте.
Поэтому большая нагрузка ложится на центральные и западные области, а также на логистическую систему, влияющую на конечную цену товара.
Несмотря на все трудности, эксперт уверяет: катастрофического неурожая в 2026 году не ожидается. Украинский рынок сможет обеспечить себя овощами благодаря более активному производству в других регионах, а также использованию современных агротехнологий.
Первые недели мая станут решающими для формирования цен. Если потепление будет стабильным, ситуация может начать выравниваться уже поближе к июню. Однако именно в мае украинцы больше всего ощутят подорожание овощей нового урожая.
