Потепление до 24 тепла: когда ждать в Украине

В последние недели погода в Украине больше напоминала раннюю весну, чем начало мая: ночью фиксировались заморозки, а среднесуточная температура оставалась ниже климатической нормы. Впрочем, уже в ближайшие дни ситуация начнет меняться – синоптики прогнозируют постепенное потепление, местами до +24 градусов.

Правда, тепло придет неравномерно, а скорее ощутят его жители западных областей. Подробным прогнозом на ближайшую неделю в интервью OBOZ.UA поделилась представительница Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, тенденция к потеплению уже сформировалась, однако ночные заморозки еще будут сохраняться в большинстве регионов как минимум до ночи с 1 на 2 мая. Кое-где они возможны даже в воздухе, кроме южных областей. В то же время дневная температура будет постепенно расти.

Когда придет настоящее тепло

30 апреля и 1 мая днем ожидается +8…+13 градусов. Уже в субботу, 2 мая, воздух прогреется до +10…+15 градусов, а на западе – до +18.

С воскресенья, 3 мая, заморозки должны отступить. В ночные часы прогнозируют +1…+8 градусов, днем – +11…+17. В западных регионах, а затем и на севере, температура 4 мая может достичь +18…+24 градусов.

Где будет самое теплое

Наталья Птуха отметила, что потепление распределится по стране неравномерно. Высокие температурные показатели ожидаются на западе и севере.

На юге и юго-востоке влияние локальных атмосферных фронтов сохранится, поэтому там возможны дожди и более сдержанные температуры. В воскресенье и понедельник в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют, исключением станет именно юго-восток.

Какая будет погода дальше

По предварительным оценкам синоптиков тенденция к потеплению сохранится и в первой декаде мая. Украина постепенно вернется к комфортной весенней погоде, более характерной для этого периода.

В настоящее время температурный фон в большинстве областей ниже нормы на 3–9 градусов. В частности, в ночь на 29 апреля в Чернигове, Кропивницком и Львове были зафиксированы рекордно низкие показатели для этой даты.

Лишь в отдельных районах Ивано-Франковской и Одесской областей температура приближалась к климатической норме. С началом мая ситуация будет постепенно выравниваться.

Прогноз по дням

1 мая (пятница): в большинстве регионов, кроме востока и юга, возможны ночные заморозки до -1 градуса. Днем +9…+12, в Закарпатье до +14. Местами небольшие дожди на Правобережье.

2 мая (суббота): ночные заморозки еще возможны во многих областях. Днем на западе до +19, на остальной территории +12…+15. Осадки маловероятны.

3 мая (воскресенье): значительное потепление. Ночью до +7, днем на западе до +24, в других областях +13…+16.

4 мая (понедельник): теплый воздух распространится на северные и центральные области, где температура повысится до +21. На востоке и юге будет прохладнее – +13…+16 градусов.

