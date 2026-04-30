Потепління до 24 тепла: коли очікувати в Україні

Останніми тижнями погода в Україні більше нагадувала ранню весну, ніж початок травня: вночі фіксувалися заморозки, а середньодобова температура залишалася нижчою за кліматичну норму. Втім, уже найближчими днями ситуація почне змінюватися — синоптики прогнозують поступове потепління, місцями до +24 градусів.

Щоправда, тепло прийде нерівномірно, а найшвидше відчують його мешканці західних областей. Детальним прогнозом на найближчий тиждень в інтерв’ю OBOZ.UA поділилася представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, тенденція до потепління вже сформувалася, однак нічні заморозки ще зберігатимуться у більшості регіонів щонайменше до ночі з 1 на 2 травня. Подекуди вони можливі навіть у повітрі, окрім південних областей. Водночас денна температура поступово зростатиме.

Коли прийде справжнє тепло

30 квітня та 1 травня вдень очікується +8…+13 градусів. Уже в суботу, 2 травня, повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на заході — до +18.

Із неділі, 3 травня, заморозки мають відступити. У нічні години прогнозують +1…+8 градусів, удень — +11…+17. У західних регіонах, а згодом і на півночі, температура 4 травня може сягнути +18…+24 градусів.

Де буде найтепліше

Наталія Птуха зазначила, що потепління розподілиться по країні нерівномірно. Найвищі температурні показники очікуються на заході та півночі.

На півдні та південному сході вплив локальних атмосферних фронтів збережеться, тому там можливі дощі та стриманіші температури. У неділю та понеділок у більшості областей істотних опадів не прогнозують, винятком стане саме південний схід.

Якою буде погода далі

За попередніми оцінками синоптиків, тенденція до потепління збережеться і в першій декаді травня. Україна поступово повернеться до комфортної весняної погоди, більш характерної для цього періоду.

Наразі температурний фон у більшості областей нижчий за норму на 3–9 градусів. Зокрема, у ніч проти 29 квітня у Чернігові, Кропивницькому та Львові були зафіксовані рекордно низькі показники для цієї дати.

Лише в окремих районах Івано-Франківської та Одеської областей температура наближалася до кліматичної норми. Із початком травня ситуація поступово вирівнюватиметься.

Прогноз по днях

1 травня (п’ятниця): у більшості регіонів, окрім сходу та півдня, можливі нічні заморозки до -1 градуса. Удень +9…+12, на Закарпатті до +14. Місцями невеликі дощі на Правобережжі.

2 травня (субота): нічні заморозки ще можливі у багатьох областях. Удень на заході до +19, на решті території +12…+15. Опади малоймовірні.

3 травня (неділя): суттєве потепління. Вночі до +7, удень на заході до +24, в інших областях +13…+16.

4 травня (понеділок): тепле повітря пошириться на північні та центральні області, де температура підвищиться до +21. На сході та півдні буде прохолодніше — +13…+16 градусів.

