Как действовать, если в ТЦК не пускают адвоката

Родственники мобилизованных нередко сообщают о ситуациях, когда адвокатов не допускают в помещения ТЦК, а сами граждане фактически упускают возможность оперативно связаться с юристом. Насколько это соответствует закону и как поступать в случаях, когда право на правовую защиту не обеспечивается на месте, объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

На практике доступ адвокатов к лицам в ТЦК нередко усложняется или полностью блокируется. Об этом пишет РБК-Украина.

Основные проблемные моменты

Возможна уголовная ответственность:

недопуск адвоката к клиенту и препятствование его деятельности является нарушением закона и может иметь правовые последствия. Фактическая практика ТЦК:

вопреки законодательным гарантиям, во многих центрах комплектования действует негласный запрет на вход адвокатов. Устное соглашение с адвокатом:

закон разрешает заключать договор устно, однако на практике это часто игнорируется, и требуются только письменные подтверждения. Отсутствие связи:

извлечение телефонов усложняет или делает невозможным вызов адвоката лицом, находящимся внутри ТЦК. Сложность реагирования: в случае нарушений остается обращение в ВСП, Нацполицию или ДБР, но их действия часто не успевают за ходом мобилизационных процедур.

Право на защиту и реальная практика

Законодательство Украины гарантирует каждому право на правовую помощь, которое не может быть ограничено даже во время военного положения. "С точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту является правонарушением и может влечь уголовную ответственность. Но фактическая практика в ТЦК пока не допускать адвокатов ни при каких обстоятельствах", — отмечает Даниил Гончаренко.

Юрист также подчеркивает, что проблемы возникают уже на этапе установления контакта с находящимся в учреждении клиентом. На практике право на устное заключение договора зачастую не признается.

"Сам факт заключения договора в устной форме, предусмотренный законом, нередко не в счет работников ТЦК и полиции", — добавляет он.

Что происходит после извлечения телефона

Наибольшая сложность для реализации права на защиту возникает, когда у человека забирают мобильный телефон. В таком случае она фактически оказывается без возможности быстро уведомить адвоката или родственников.

"Сообщить адвокату, даже если договор уже заключен, в таких условиях бывает крайне сложно", — объясняет юрист. В подобных ситуациях эффективность защиты зависит от скорости реагирования контролирующих органов – ВСП, полиции или ДБР, однако на практике их вмешательство часто происходит уже после перемещения личности.

"Остается рассчитывать на действия контролирующих органов, но их скорость обычно уступает темпам мобилизационных процессов", - подытожил Гончаренко.

