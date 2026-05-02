Какие автомобили дороже всего обслуживать: названы топ моделей

Опытный механик Крис Пайл, обслуживавший тысячи автомобилей, выделил пять брендов, от покупки которых он советует удержаться из-за сложности ремонта и высокой стоимости обслуживания. Речь идет о Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar. Несмотря на репутацию и комфорт, эти авто часто становятся финансово дорогим удовольствием для владельцев.

Об этом сообщает mmr.ua. Одна из ключевых проблем – стоимость базового сервиса. Даже стандартные расходные материалы, например моторное масло, фильтры или тормозные колодки, у этих марок стоят значительно дороже, чем у массовых авто. В результате регулярное техобслуживание существенно сказывается на бюджете.

Дополнительно усугубляет ситуацию дефицит качественных неоригинальных запчастей. Для многих моделей просто нет доступных аналогов подобающего качества, поэтому владельцам приходится покупать дорогие оригинальные детали. Поэтому даже типичный ремонт, который для бюджетного авто может обойтись примерно в 200 долларов, для Mercedes-Benz легко превышает 500 долларов.

Еще один фактор – плотная и сложная конструкция автомобилей. В премиум-сегменте подкапотное пространство часто настолько "загружено", что для доступа к одной детали приходится демонтировать другие узлы. Это увеличивает время ремонта, так и его стоимость, а также повышает риск дополнительных повреждений во время работ.

Есть трудности и с технической информацией. Не все СТО имеют доступ к полным официальным базам данных производителей из-за их высокой стоимости, поэтому диагностика и ремонт могут дорожать и затягиваться.

Отдельно механик обращает внимание на электронику. Стандартные диагностические сканеры часто не поддерживают полный функционал таких автомобилей, поэтому приходится использовать специализированное оборудование. Это ограничивает выбор сервисов и часто заставляет обращаться к официальным дилерам, где цены обычно выше.

