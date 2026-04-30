Россия атаковала Одессу дронами: повреждены дома, ранены (фото)

В ночь на 30 апреля российские войска совершили атаку на Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, предварительно известно о шести пострадавших.

Как сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, под вражеским ударом оказались жилищный сектор и городская инфраструктура.

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

В частности, повреждения получили:

пятиэтажный жилой дом;

частное домовладение;

административное здание;

заведение;

территория парковки.

Первоначально сообщалось о четырех пострадавших. По информации местных СМИ, среди них две женщины 25 и 44 года, а также мужчины 38 и 62 лет. Всем оказывали необходимую медицинскую помощь. Впоследствии, около 02:00, количество раненых выросло до шести человек.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

