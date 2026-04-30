Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено будинки, є поранені (фото)

У ніч проти 30 квітня російські війська здійснили атаку на Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, попередньо відомо про шістьох постраждалих.

Як повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під ворожим ударом опинилися житловий сектор та міська інфраструктура.

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

Зокрема, пошкоджень зазнали:

п’ятиповерховий житловий будинок;

приватне домоволодіння;

адміністративна будівля;

заклад освіти;

територія автостоянки.

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих. За інформацією місцевих ЗМІ, серед них дві жінки віком 25 і 44 роки, а також чоловіки 38 і 62 років. Усім надавали необхідну медичну допомогу. Згодом, близько 02:00, кількість поранених зросла до шести осіб.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

