Какая категория украинцев имеет право выйти на пенсию по выслуге лет

Не всем украинцам нужно ждать 60 или 65 лет, чтобы оформить пенсию. Для отдельных профессий предусмотрено право на пенсию за выслугу лет – ее могут назначить раньше при наличии специального стажа работы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Такой вид пенсии назначают гражданам, работавшим на должностях, которые со временем приводят к потере профессиональной трудоспособности или делают невозможным дальнейшее выполнение работы. Условия оформления, возраст выхода и размер выплаты зависят от профессии и норм действующего законодательства.

Главное условие – наличие специального стажа на должностях, дающих право на такую пенсию. Выплаты назначаются после увольнения с соответствующей работы и финансируются из государственного бюджета.

В некоторых случаях пенсию за выслугу лет можно оформить независимо от возраста.

Категории украинцев, имеющих такое право

По данным ПФУ, пенсию за выслугу лет могут получить:

артисты - при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава – при условии необходимого специального стажа;

работники образования, здравоохранения и социальной сферы при наличии установленного законом стажа;

спортсмены - если имеют не менее 25 лет стажа и не менее 6 лет находились в составе сборных команд Украины.

Кто может выйти на пенсию раньше после достижения определенного возраста

После достижения определенного законодательством возраста право на пенсию за выслугу лет также имеет:

диспетчеры управления воздушным движением;

инженерно-технический персонал гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники полевых и геологоразведочных работ;

работники лесозаготовительной отрасли и лесосплавов;

механизаторы и докеры-механизаторы;

работники морского, речного и рыбопромышленного флота

Как определяют размер выплат

Сумма пенсии рассчитывается индивидуально. Она зависит от продолжительности стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсию назначают со дня обращения, если человек уволился с должности, дающей право на такие выплаты.

Когда могут отказать

В оформлении могут отказать, если:

человек не достиг установленного возраста (если он предусмотрен);

не хватает необходимого специального стажа;

отсутствуют документы, подтверждающие работу в соответствующих должностях.

В Пенсионном фонде также напоминают: если пенсионер снова устраивается на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет, выплату пенсии на этот период прекращают.

