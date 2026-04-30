'Россия не согласится на мир без решительного давления США', - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение внимания США на события на Ближнем Востоке ослабило международное давление на Россию и может способствовать затягиванию войны. По его словам, без более жестких шагов со стороны Вашингтона Москва не согласится прекратить агрессию.

В интервью изданию Newsmax глава государства подчеркнул, что все заинтересованы в завершении войны, однако в настоящее время американские приоритеты изменились. По словам Зеленского, если ситуация ограничится только переговорами, Россия не почувствует главный рычаг влияния — мощное давление со стороны США. Он отметил, что Вашингтон мог бы усилить санкции, однако сейчас внимание американских властей сосредоточено на Ближнем Востоке, и это ощущается.

Президент подчеркнул, что речь не идет о сокращении военной поддержки. По его словам, пакеты помощи продолжают поступать, и Украина благодарна за это.

В частности, у Киева есть возможность использовать европейское финансирование для закупки отдельных видов вооружения, среди которых и противобаллистические ракеты.

В то же время Зеленский подчеркнул: одного оружия недостаточно без постоянного экономического и политического давления на Кремль.

Глава государства также сообщил, что партнеры советовали воздержаться от атак по российской энергетической инфраструктуре из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Однако по словам президента, Украина отказалась от такого предложения. Он подчеркнул, что никакого энергетического перемирия никто не предлагал, а если Россия будет продолжать обстрелы, Украина будет отвечать.

Зеленский также прокомментировал заявления вице-президента США Джей Ди Венса, выступающего против дальнейшей американской помощи Украине.

Президент отметил, что подобная позиция фактически играет в пользу России. По его словам, Кремль не уважает слабость, а отсутствие поддержки союзников только ослабляет позиции Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!