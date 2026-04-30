'Росія не погодиться на мир без рішучого тиску США', - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміщення уваги США на події на Близькому Сході послабило міжнародний тиск на Росію та може сприяти затягуванню війни. За його словами, без жорсткіших кроків з боку Вашингтона Москва не погодиться припинити агресію.

В інтерв’ю виданню Newsmax глава держави наголосив, що всі зацікавлені у завершенні війни, однак нині американські пріоритети змінилися. За словами Зеленського, якщо ситуація обмежиться лише переговорами, Росія не відчує головного важеля впливу — потужного тиску з боку США. Він зазначив, що Вашингтон міг би посилити санкції, однак зараз увага американської влади зосереджена на Близькому Сході, і це відчувається.

Президент підкреслив, що не йдеться про скорочення військової підтримки. За його словами, пакети допомоги продовжують надходити, і Україна вдячна за це.

Зокрема, Київ має можливість використовувати європейське фінансування для закупівлі окремих видів озброєння, серед яких і протибалістичні ракети.

Водночас Зеленський наголосив: самої лише зброї недостатньо без постійного економічного та політичного тиску на Кремль.

Читайте также: Територіальні питання лише під час тристоронньої зустрічі: заяви Зеленського перед переговорами з Трампом

Глава держави також повідомив, що партнери радили утриматися від атак по російській енергетичній інфраструктурі через загострення ситуації на Близькому Сході.

Однак, за словами президента, Україна відмовилася від такої пропозиції. Він підкреслив, що жодного енергетичного перемир’я ніхто не пропонував, а якщо Росія продовжуватиме обстріли, Україна відповідатиме.

Зеленський також прокоментував заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який виступає проти подальшої американської допомоги Україні.

Президент зазначив, що подібна позиція фактично грає на користь Росії. За його словами, Кремль не поважає слабкість, а відсутність підтримки союзників лише послаблює позиції України.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

