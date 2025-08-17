Територіальні питання лише під час тристоронньої зустрічі: заяви Зеленського перед переговорами з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливі перемовини з Росією щодо завершення війни повинні ґрунтуватися на нинішній лінії фронту. При цьому питання територій він готовий обговорювати виключно з російським лідером Володимиром Путіним у форматі тристоронньої зустрічі за участю України, США та РФ.

Про це очільник держави заявив на пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. "Нам потрібні справжні перемовини. Це означає, що починатися вони можуть з тієї лінії, де зараз проходить фронт. Саме ця контактна лінія є найбільш логічною для діалогу. Європейські партнери поділяють нашу позицію, і ми вдячні їм за підтримку".

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія досі не змогла досягти результатів у Донецькій області, а Путіну не вдалося встановити контроль над цим регіоном протягом 12 років. Президент також нагадав, що Конституція України не допускає поступок територіями чи будь-якої "торгівлі землею".

"Оскільки питання територій є надзвичайно важливим, воно може обговорюватися виключно між президентами України та Росії в рамках тристоронніх переговорів за участю США. Поки що немає жодних ознак, що Москва готова до такої зустрічі. Якщо Кремль відмовиться, тоді потрібне запровадження нових санкцій", - додав глава України.

Зеленський також заявив, що перед тим, як почати обговорювати умови завершення війни, необхідно досягти припинення вогню.

"У Путіна є чимало вимог, і ми не знаємо всіх їхніх деталей. Якщо їх справді настільки багато, як кажуть, розгляд може затягнутися, і це неможливо робити під тиском зброї. Тому спершу слід зупинити бойові дії та швидко працювати над остаточною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні", – наголосив Зеленський.

