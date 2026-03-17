'Ми зацікавлені у зустрічі один з одним' - Зеленський заявив про готовність до діалогу з Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. У розмові глава держави звернув увагу на розвиток іранських безпілотників, які активно вдосконалювалися під час війни Росії проти України.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню The Jerusalem Post. За його словами, нині ці дрони становлять загрозу не лише для України, а й для країн Близького Сходу.

Зеленський підкреслив, що Україна має значний практичний досвід протидії таким атакам, отриманий безпосередньо під час бойових дій. Саме цей досвід, на його думку, може бути корисним для інших держав, які стикаються з подібними викликами.

Коментуючи можливість перемовин із ізраїльським прем’єром, президент зазначив, що ініціатива контакту надійшла з ізраїльського боку. Він підтвердив свою відкритість до діалогу, наголосивши, що обидві сторони мають взаємно корисні ресурси та знання.

За словами Зеленського, співпраця може бути вигідною для обох країн, адже кожна зі сторін володіє досвідом і можливостями, які становлять інтерес для партнера.

