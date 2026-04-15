У яких випадках можна втратити статус учасника бойових дій
В Україні статус учасника бойових дій (УБД) надається безстроково та передбачає низку державних пільг і соціальних гарантій. Водночас закон визначає випадки, коли цей статус можуть скасувати разом із усіма привілеями.
Про це повідомляє видання "На пенсії". Порядок надання та позбавлення статусу регулюється постановою Кабінету Міністрів №203. Згідно з нею, існує кілька ключових підстав для анулювання статусу УБД:
- вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час служби чи виконання бойового завдання;
- подання неправдивої інформації щодо особи або участі в бойових діях;
- добровільна відмова від статусу.
Рішення про скасування статусу ухвалює спеціальна комісія при Міністерство у справах ветеранів України.
У разі втрати статусу особа автоматично позбавляється всіх передбачених пільг. Серед них — значні знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовне медичне обслуговування, пільговий проїзд, додаткові можливості працевлаштування, забезпечення ліками, а також підвищені пенсійні виплати.
