В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

В Україні знову змінилися відпускні ціни на овочі та фрукти. Причому динаміка залишається різноспрямованою — одні продукти дешевшають, інші стрімко дорожчають.

За даними аналітиків EastFruit, продовжує знижуватися ціна на торішню білокачанну капусту — нині її продають по 2–8 грн/кг, тоді як ще тиждень тому вона коштувала 6–9 грн/кг. У річному вимірі овоч подешевшав приблизно на 88%. Водночас молода капуста різко додала в ціні — з 25–30 до 80–95 грн/кг, а пекінська зросла до 43–48 грн/кг проти попередніх 27–32 грн/кг.

Підвищення цін торкнулося і столового буряка — його вартість піднялася до 8–10 грн/кг. Через обмежену пропозицію подорожчали помідори — до 180–190 грн/кг. Натомість кабачки трохи здешевшали — до 125–135 грн/кг, а баклажани — до 190–210 грн/кг. Ціни на редис залишаються стабільними на рівні 68–75 грн/кг.

Незначні коливання спостерігаються і на ринку картоплі: зараз її продають по 6–11 грн/кг, тоді як раніше ціни становили 5–12 грн/кг.

Відчутно подешевшала зелень. Зокрема, ціни на зелену цибулю знизилися до 100–160 грн/кг, кріп і петрушка подешевшали до 345–355 грн/кг, а салат — до 90–120 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті ситуація більш стабільна. Нижня межа цін на яблука опустилася до 18 грн/кг, тоді як груші демонструють ширший ціновий діапазон — від 34 до 130 грн/кг. Водночас полуниця дещо подорожчала — до 160–180 грн/кг.

