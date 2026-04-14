Яким буде розмір пенсії, якщо оформити її пізніше

В Україні передбачено можливість збільшити розмір пенсії, якщо людина після досягнення пенсійного віку продовжує працювати і відкладає вихід на заслужений відпочинок. Така норма закріплена у законодавстві про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. У такому випадку пенсію призначають із урахуванням усього страхового стажу на момент звернення, а її розмір збільшується залежно від тривалості відстрочки.

Зокрема:

якщо вихід на пенсію відкладено до 5 років, доплата становить 0,5% за кожен повний місяць додаткового стажу;

якщо людина працює понад 5 років після досягнення пенсійного віку, надбавка зростає до 0,75% за кожен повний місяць.

Важливо, що підвищення нараховується лише за повні місяці стажу — за неповний період доплата не передбачена.

Окремі умови діють для жінок, народжених до кінця 1961 року. Якщо вони вирішили вийти на пенсію пізніше (у період від 55 до 60 років) і раніше не отримували жодних пенсійних виплат, їм встановлюється надбавка у розмірі 2,5% за кожні шість місяців відтермінування.

