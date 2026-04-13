В Україні різко знизилась вартістю популярного овочу: скільки коштує

В Україні за останній тиждень помітно зросли закупівельні ціни на моркву — приблизно на 20%. Головними причинами стали підвищений попит і дефіцит якісної продукції. Водночас у роздрібних мережах ситуація протилежна: там овоч навіть трохи подешевшав і наразі коштує в межах 6–13 грн за кілограм.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. Якщо раніше ціни залишалися відносно стабільними, то нині виробники й продавці змушені коригувати їх у бік зростання через зміну ринкової ситуації.

Наразі вартість моркви значною мірою залежить від якості, регіону продажу та обсягів поставок. Основний фактор подорожчання — дисбаланс між попитом і пропозицією: покупці активно шукають якісний товар, але його на ринку бракує.

Серед причин дефіциту учасники ринку називають скорочення запасів у сховищах, складнощі з формуванням великих партій і загальне зростання попиту на якісні овочі. Найбільше це відчувають оптові компанії, які дедалі частіше стикаються з нестачею продукції належного рівня.

Попри нинішнє подорожчання, морква все ще значно дешевша, ніж торік — приблизно на 69% у середньому. Однак експерти не виключають подальшого зростання цін, особливо якщо запаси якісного товару продовжать швидко скорочуватися.

Водночас ситуація може стабілізуватися за рахунок нових поставок і покращення балансу на ринку. У такому разі ціни можуть вирівнятися вже найближчим часом.

У супермаркетах середня ціна моркви наразі становить близько 12,65 грн/кг, що трохи нижче, ніж у березні. У різних мережах вартість коливається приблизно від 8 до 14 грн за кілограм, залежно від якості та постачальника.

