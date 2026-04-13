В Украине резко снизилась стоимость популярного овоща: сколько стоит

В Украине за последнюю неделю заметно выросли закупочные цены на морковь примерно на 20%. Главными причинами явились повышенный спрос и дефицит качественной продукции. В то же время в розничных сетях ситуация противоположная: там овощ даже немного подешевел и сейчас стоит в пределах 6–13 грн за килограмм.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Если раньше цены оставались относительно стабильными, то сейчас производители и продавцы вынуждены корректировать их в сторону роста из-за изменения рыночной ситуации.

Стоимость моркови в значительной степени зависит от качества, региона продаж и объемов поставок. Основной фактор удорожания – дисбаланс между спросом и предложением: покупатели активно ищут качественный товар, но его на рынке не хватает.

Среди причин дефицита участники рынка называют сокращение запасов в хранилищах, сложности с формированием крупных партий и общий рост спроса на качественные овощи. Более всего это испытывают оптовые компании, которые все чаще сталкиваются с нехваткой продукции должного уровня.

Несмотря на нынешнее подорожание, морковь все еще значительно дешевле, чем в прошлом — примерно на 69% в среднем. Однако эксперты не исключают дальнейшего роста цен, особенно, если запасы качественного товара продолжат быстро сокращаться.

В то же время, ситуация может стабилизироваться за счет новых поставок и улучшения баланса на рынке. В таком случае цены могут сравняться уже в ближайшее время.

В супермаркетах средняя цена моркови составляет около 12,65 грн/кг, что чуть ниже, чем в марте. В разных сетях стоимость колеблется от 8 до 14 грн за килограмм, в зависимости от качества и поставщика.

