Надзвичайно сильні бійці: які породи собак не варто заводити сімʼям

Професійний кінолог назвав кілька порід собак, які він не радить заводити більшості сімей, наголошуючи, що деякі з них потребують особливого досвіду та умов утримання. За його словами, одна з таких порід навіть нагадує "справжній бойовий танк".

Як пише Express, засновник центру дресирування American Standard Dog Training Гаррет Вінг пояснив, що частина порід є надто складною для утримання в сімейному середовищі та може створювати серйозні труднощі для власників.

Тибетський мастиф

Першою у списку він назвав Тибетський мастиф. Кінолог зазначає, що це надзвичайно сильна та незалежна порода, яка історично використовувалася для охорони територій і худоби.

За його словами, такі собаки мають потужний охоронний інстинкт і потребують досвідченого власника, тому не завжди підходять для сімей із дітьми.

Німецький дог

Також у переліку опинився Німецький дог. Попри свій спокійний і доброзичливий характер, ця порода потребує значного простору та серйозної адаптації житлових умов.

Фахівець зазначає, що власникам часто доводиться повністю перебудовувати побут — від розміщення меблів до організації простору для великого собаки як у будинку, так і на вулиці.

Кане-корсо

Окремо кінолог виділив Кане-корсо, поставивши її на перше місце серед порід, які він не рекомендує для недосвідчених власників.

Ця італійська порода мастифів історично використовувалася як охоронець худоби та для роботи з великою здобиччю. За словами експерта, це дуже сильні та домінантні собаки, які потребують чіткої дресирування і не завжди підходять для сімейного утримання, особливо з маленькими дітьми.

