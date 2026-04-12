У яких випадках військовозобов’язаний може призупинити мобілізацію: пояснення юриста

Процедура мобілізації в Україні має чітке правове регулювання. Однак у законі передбачені випадки, коли її можна тимчасово призупинити або відтермінувати.

Як пояснила адвокатка Олена Воронкова з бюро "Івана Хомича" у коментарі РБК-Україна, існує кілька підстав, які дозволяють військовозобов’язаним законно уникнути негайного призову. Вона також розповіла, чи є сенс звертатися до суду для зупинки мобілізаційного процесу.

Однією з найпоширеніших підстав є подання заяви на відстрочку. Поки документ перебуває на розгляді, людину не можуть мобілізувати. Водночас перед подачею важливо переконатися у наявності законних підстав.

Ще один варіант — бронювання або офіційно оформлена відстрочка. У такому разі призовні заходи щодо військовозобов’язаного тимчасово не проводяться.

Також мобілізацію можуть призупинити на час повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), особливо якщо перевірка стану здоров’я виявляє можливі протипоказання.

Окремим, менш поширеним механізмом є звернення до суду із заявою про забезпечення позову. За словами Олени Воронкової, це застосовується у випадках оскарження рішень ВЛК або самої процедури призову. Хоча суди рідко погоджуються на такі кроки, цей інструмент усе ж може тимчасово зупинити мобілізацію.

Водночас в Україні тривають дискусії щодо окремих аспектів мобілізації, зокрема проходження ВЛК. З одного боку, закон не зобов’язує заброньованих осіб проходити медогляд, але на практиці деякі громадяни все ж отримують відповідні виклики до ТЦК. Юристи наголошують: навіть наявність бронювання чи відстрочки не виключає можливості виклику для уточнення даних.

