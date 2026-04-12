В каких случаях военнообязанный может приостановить мобилизацию: объяснение юриста

Процедура мобилизации в Украине имеет четкое правовое регулирование. Однако в законе предусмотрены случаи, когда его можно временно приостановить или отсрочить.

Как пояснила адвокат Елена Воронкова из бюро "Ивана Хомича" в комментарии РБК-Украина, существует несколько оснований, позволяющих военнообязанным законно избежать немедленного призыва. Она также рассказала, есть ли смысл обращаться в суд для остановки мобилизационного процесса.

Одним из наиболее распространенных оснований является подача заявления на отсрочку. Пока документ находится на рассмотрении, человека не могут мобилизовать. В то же время, перед подачей важно убедиться в наличии законных оснований.

Еще один вариант – бронирование или официально оформленная отсрочка. В таком случае призывные мероприятия по военнообязанному временно не проводятся.

Также мобилизацию могут приостановить на время повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), особенно если проверка состояния здоровья выявляет возможные противопоказания.

Отдельным менее распространенным механизмом является обращение в суд с заявлением об обеспечении иска. По словам Елены Воронковой, это применяется в случаях обжалования решений ВЛК или самой процедуры призыва. Хотя суды редко соглашаются на такие шаги, этот инструмент все же может временно приостановить мобилизацию.

В то же время в Украине продолжаются дискуссии по отдельным аспектам мобилизации, в частности, прохождение ВЛК. С одной стороны, закон не обязывает забронированных лиц проходить медосмотр, но на практике некоторые граждане все же получают соответствующие вызовы в ТЦК. Юристы отмечают, что даже наличие бронирования или отсрочки не исключает возможности вызова для уточнения данных.

