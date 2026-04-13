Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 14 квітня

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через що частина людей може відчувати головний біль, втому або підвищену дратівливість. Водночас варто пам’ятати, що такі прогнози можуть змінюватися, адже фахівці оновлюють дані кожні кілька годин.

14 квітня очікується підвищення активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) — це вже середній рівень магнітних бур. Про це повідомляє Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Досягнувши магнітного поля Землі, вони спричиняють збурення, які й називають геомагнітними бурями.

Їхню силу визначають за К-індексом — шкалою від 0 до 9. Значення до 4 зазвичай майже не відчуваються, тоді як показники від 5 і вище вважаються сильними та можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки та зв’язку.

Як це впливає на самопочуття

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати:

головний біль

втому та слабкість

перепади настрою або стрес

Специфічного лікування не існує, однак симптоми можна полегшити звичними засобами.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Як підтримати організм

У періоди підвищеної сонячної активності рекомендується:

дотримуватися режиму сну та харчування

пити більше води та трав’яних чаїв

зменшити вживання кави, алкоголю та важкої їжі

більше бувати на свіжому повітрі

уникати стресів і перевантажень

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки

Також корисними будуть легкі фізичні навантаження, контрастний душ зранку та тепла ванна ввечері для розслаблення.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!