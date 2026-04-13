Поливаний понеділок: що символізує та чого не можна робити у цей день

Поливаний понеділок відкриває Світлий тиждень після Великодня та є одним із найяскравіших народно-християнських свят весни. У 2026 році його відзначають 13 квітня — це день, що символізує очищення, оновлення та життєву енергію.

Цю дату ще називають Обливаним понеділком через давню традицію обливання водою: колись хлопці жартома обливали дівчат, а ті дарували у відповідь писанки. Сьогодні цей звичай зберігся радше як веселий обряд, ніж як прояв давніх символічних значень. Про це повідомляє glavcom.

Свято припадає на наступний день після Великодня і відкриває так званий Світлий тиждень, де кожен день мав свою назву ще з часів слов’янських традицій.

Коріння Поливаного понеділка сягає язичницьких часів, коли воду вважали цілющою та наділяли здатністю очищати не лише тіло, а й душу. Весняні обливання були частиною обрядів, пов’язаних із пробудженням природи та закликанням дощу. Згодом традиція органічно увійшла до християнської культури, зберігши головний зміст — очищення, радість і відродження.

У давнину обливали не лише людей, а й худобу, оселі та навіть господарські речі, вірячи, що це принесе добробут і захист. Особливу увагу приділяли незаміжнім дівчатам — вважалося, що обливання приносить їм красу, здоров’я та щасливу долю.

Сьогодні традиції святкування можуть різнитися залежно від регіону, однак загальна атмосфера свята залишається незмінною — це день радості, жартів і весняного настрою, коли вода стає символом життя та оновлення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!