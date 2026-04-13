Поливаемый понедельник: что символизирует и чего нельзя делать в этот день

Поливаемый понедельник открывает Светлую неделю после Пасхи и является одним из самых ярких народно-христианских праздников весны. В 2026 году его отмечают 13 апреля – это день, символизирующий очищение, обновление и жизненную энергию.

Эту дату еще называют Обливаным понедельником из-за давней традиции обливания водой: когда-то парни в шутку обливали девушек, а те дарили ответные писанки. Сегодня этот обычай сохранился скорее как веселый обряд, чем как проявление древних символических значений.

Праздник выпадает на следующий день после Пасхи и открывает так называемую Светлую неделю, где каждый день имел свое название еще со времен славянских традиций.

Корни Поливаного понедельника уходят в языческие времена, когда воду считали целебной и наделяли способностью очищать не только тело, но и душу. Весенние обливания являлись частью обрядов, связанных с пробуждением природы и призывом дождя. Впоследствии традиция органически вошла в христианскую культуру, сохранив главное содержание – очищение, радость и возрождение.

В древности обливали не только людей, но и скот, дома и даже хозяйственные вещи, веря, что это принесет благополучие и защиту. Особое внимание было уделено незамужним девушкам — считалось, что обливание приносит им красоту, здоровье и счастливую судьбу.

Сегодня традиции празднования могут отличаться в зависимости от региона, однако общая атмосфера праздника остается неизменной – это день радости, шуток и весеннего настроения, когда вода становится символом жизни и обновления.

